جهود أمنية ناجحة في تأمين مهرجان أولمبيا مصر بحضور بيج رامي.. صور

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نجحت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية، اليوم الإثنين، في تأمين فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام، المؤهلة لمستر اولمبيا أمريكا، بحضور البطل المصري بيج رامي ومشاركة أبطال كمال الأجسام العالميين، وذلك بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأمين فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام، المؤهلة لمستر اولمبيا أمريكا.

تأمين الحدث الاستثنائي

وحرص رجال المجموعة الافريقية على تأمين هذا الحدث الاستثنائي الذي يقام في مصر، لا سيما أن الفائزين الأربعة في فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج "الوزن المفتوح ووزن 212"، سوف يتأهلون للمشاركة في مستر اولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الامريكية.

ونجح رجال المجموعة الافريقية في تأمين المشاركين في فعاليات مهرجان اولمبيا مصر للمحترفين من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان والامريكي سيدريك ماكملان، وريجان جريمس ومحمد الامام في الوزن المفتوح، واحمد الورداني ومحمد الامبابي و ستيف بنثين وجلال رضا.

في سياق أخر .. نشرت دوت الخليج تفاصيل الاستعدادات الأمنية المكثفة لرجال الأمن لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ويؤمن رجال المجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.