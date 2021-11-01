/659191/بحوزته-23-مليون-جنيه-كواليس-القبض-على-أكبر-تاجر-عملة--في-السويس

أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن نجاح مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، في ضبط أحد الأشخاص، تاجر عملة،بالسويس لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 23 مليون جنيه الأجنبي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على أحد الأشخاص تاجر عملة،بالسويس لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 23 مليون جنيه الأجنبي.

جرائم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام الشركة الخاصه به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشارًا

من خلال عدد من المواقع والتى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشارًا ومشاهدة على تلك المواقع، ويقوم المذكور بتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه بعد، ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأتضح أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.5 مليون دولار أمريكى بما يعادل 23,640,000 مليون جنيه مصري.