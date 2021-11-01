النائب أحمد مهني: الرئيس السيسي دائمًا ما يركز على الموضوعات التي تهم الدول النامية فى القمم الكبرى

/659197/النائب-أحمد-مهني-الرئيس-السيسي-دائما-ما-يركز-على الموضوعات-التي-تهم-الدول-النامية-فى-القمم-الكبرى

ثمن النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو، مؤكده أن الهدف الرئيسي من القمة ماهو إلا الإبقاء على درجة الحرارة عالميا في نطاق يمكن التحكم فيه، خاصة وأن زيادة الانبعاث الغازات والاحتباس الحراري، يؤثر بالسلب على الدول النامية والفقيرة.

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النائب أحمد مهني: الرئيس السيسي دائمًا ما يركز على الموضوعات التي تهم الدول النامية

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أنه من المقرر أن يركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.

النائب أحمد مهنى: الثورة الصناعية تسببت فى إحداث تغير مناخي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا السبب الرئيسي في إحداث التغير المناخى، وبالرغم من الكوارث التي تقوم بها الدول الصناعية الكبرى في الأونة الأخيرة إلا أنها لم ترغب الاعتراف بذلك، مطالبه الدول الصناعية بتحمل المسئولية فيما أفسدته من المناخ من خلال تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا ونقل خبرتها في مجال الزراعة للدول النامية المتضررة.