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أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الأجواء بين الجماهير الباريسية والأسبانية، حيث أكد فى مقابلة صحفية أنه يتمنى العودة من جديد إلى كامب نو.

دوت الخليج

ميسي يشعل الأجواء بين باريس وبرشلونة: أتمنى العودة لـ«كامب نو»

ليونيل ميسي، أكد خلال المقابلة الصحفية مع مجلة سبورت الإسبانية، أنه يتمنى العودة من جديد إلى برشلونة، ولكن أن تكون هذه المرة على مقعد الإدارة الفنية للفريق.

وقال ليونيل ميسي أيضًا:" نعم أسعى للعودة إلى برشلونة من جديد، وأن أصبح فى يومًا من الأيام مديرًا فنيًا، حتى يصبح أكبر فريق فى العالم كله.

وعم تمنياته الفترة المقبلة وإمكانية حصوله على لقب أحسن لاعب فى العالم من جديد، اكد أنه متحمس للغاية للمشاركة فى كأس العالم المقبلة 2022 بدولة قطر، مضيفًا:" لقد حققنا بطولة كوبا أمريكا بعد غياب طويل ونسعى لنيل البطولة الأكبر وهى كأس العالم.

ميسي: لا أفكر فى اعتزال كرة القدم

وفيما يتعلق باعتزاله كرة القدم، أكد ليونيل ميسي، أنه لا يفكر فى الأمر نهائيًا، إنما يعيش يوم بيوم وسنة بسنة، ولا يعرف ما سيحدث فى كأس العالم أو بعدها.

كما أكد ميسي على أنه يتمنى الحصول مجددًا على الكرة الذهبية، مضيفًا:" سيكون أمرًا جنونيًا أن أحصل على السابعة مرة أخرى، هذا لا يصدق".