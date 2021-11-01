/659200/الدفع-بـ-4-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-مدرس-الأرومان-بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق، اليوم الإثنين، في مدرسة الأورمان بشارع خاتم المرسلين، بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل مدرسة الأرومان

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا، يفيد باندلاع حريق بمدرسة الأورمان في شارع خاتم المرسلين بمنطقة الهرم.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، وتم إخلاء المدرسة من الطلاب، والسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وتجري الآن عمليات التبريد.

وفي سياق أخر اليوم شهدت مدينة الحوامدية بالجيزة، نشوب حريق هائل بمخزن بضائع، وعلي الفور نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها بدون أى إصابات أو خسائر.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، إشارة يفيد اندلاع حريق بعقار في إحدى قرى الحوامدية، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، واتضح أن الحريق اشتعل بمخزن بضائع بالطابق الأرضي في عقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.