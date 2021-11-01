السيسى وبايدن وماكرون يلقون كلمات بالشق رفيع المستوى من قمة جلاسكو

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، تتناول الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (كوب 27) العام المقبل.





كما يتحدث فى القمة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الذى استضافت بلاده القمة الماضية (كوب 25). وسيتحدث كذلك الرئيس الموريتانى محمد ولد الغزوانى، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس سيشل وافيل رامكالاوان، ورئيس الجابون على بونغو أونديمبا، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، ورئيس بوليفيا لويس آرسى، ورئيس سيريلانكا غوتابايا راجاباكسا، ورئيس مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، ورئيس الكونغو برازافيل دينى ساسو نغيسو، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما سيتحدث فى اجتماع الشق رفيع المستوى، رئيس مالاوى لازاروس مكارثى تشاكويرا، ورئيس سويسرا جاى بارميلين، ورئيس منغوليا أوكناجين كورولسوخ، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، ورئيس بنما لورنتينو كورتيزو، ورئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس زامبيا هاكيندى هيشيليما، ورئيس ليبريا جورج ويا، ورئيس المجر يانوش أدير، فيما سيتضمن موقع القمة على الإنترنت بيانا مكتوبا للرئيس الصينى شى جين بينغ.

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