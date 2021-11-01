صور.. خالد عبدالغفار يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمنافذ دخول البلاد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع وكلاء وزارة الصحة بـ 6 محافظات ومديرى الحجر الصحى بمطارات (القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، والأقصر وأسوان وبرج العرب)، لبحث ضوابط الحجر الصحى بجميع منافذ البلاد وزيادة عدد الفرق الطبية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا وبما يدعم تنشيط السياحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى، والأستاذ محمد عبدالمقصود معاون وزير الصة والسكان للشئون المالية والإدارية، وبحضور وكلاء وزارة الصحة فى محافظات (القاهرة، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والإسكندرية).

وأطلع الوزير على سير العمل بالحجر الصحى بمنافذ دخول البلاد والتى تشمل (18 مطارًا جويًا، 13 ميناء بحرى و6 معابر برية)، حيث تابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراء تحاليل الـPCR والـ ID NOW الخاصة بفيروس كورونا، وشهادات تلقى لقاح فيروس كورونا، ومراجعة كافة إجراءات الوثائق الصحية لاستيفاء متطلبات الدخول للبلاد.

وناقش الدكتور عبدالغفار آلية زيادة عدد الفرق الطبية بالحجر الصحى حيث تتضمن كل فرقة ( أطباء، تمريض والمراقبين الصحيين) بما يضمن تسهيل كافة الخدمات والإجراءات الصحية للقادمين بمنافذ البلاد وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدًا الدور الكبير الذى يقوم به الحجر الصحى باعتباره خط الدفاع الصحى الأول لمنع دخول الأمراض والأوبئة داخل البلاد.

كما وجه "عبدالغفار" بتذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجه الحجر الصحى، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الطيران المدنى بما يضمن صحة وسلامة كافة القادمين والمسافرين ومنع التزاحم، وتقديم أفضل خدمة طبية ووقائية، فى ظل تزايد أعداد رحلات الطيران القادمة إلى مصر.

وتوجه الوزير بالشكر لكافة الفرق الطبية ووكلاء وزارة الصحة لدورهم الكبير وجهودهم خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزير وجه بمنح مزايا تحفيزية للفرق الطبية العاملة بالحجر الصحى، بالإضافة إلى الانتظام فى صرف الحوافز المالية لكافة الفرق الطبية خلال جائحة فيروس كورونا.