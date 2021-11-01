الرعاية الصحية تطلق فعاليات البرنامج التدريبى على تطبيق الحوكمة الإكلينيكية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبى لتطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتعد هذه الفعالية ضمن البرنامج المتكامل لتطبيق أنظمة الحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة الطبية داخلها.





وأوضحت الهيئة، فى بيانها اليوم الإثنين، أن البرنامج التدريبى يأتىفى إطار تكليفات رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات الهيئة، بهدف تأهيل مقدمى الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكل المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وضمان تطبيقها على الوجه الأكمل.

وأضاف البيان: شمل البرنامج التدريبى عدة محاور لعل أبرزها تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض، ومنع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم، والمراجعة الإكلينيكية (السريرية)، آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم، أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، والامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضى وذويهم.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية يضمن جودة مستوى الرعاية الصحية التى يتم تقديمها بالمنشآت التابعة للهيئة، كما يضمن بدوره حق المريض فى العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وأضاف السبكى أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًّا وممارسات الصحة العالمية، وتعنى أن جميع المسؤولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمى الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميعهم يخضعون للمساءلة من قِبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

وأشار السبكى: أن هيئة الرعاية الصحية شديدة الحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة فى منشآتها الصحية وَفق الأكواد العالمية لتحقيق النتائج الصحية الجيدة؛ بهدف تأمين المنتفع بخدمات التأمين الصحى الشامل وسلامته، والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية فى منشآت مطابقة للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن الجودة هى حجر الأساس فى بناء نظام صحى وسليم لجميع المصريين، ووضع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية فى مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية فى العالم.

وأضاف الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنية، إلى أنه تم إجراء التقييم المبدئى على تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الإسماعيلية، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

ولفت بكر إلى أن منظومة الحوكمة تشمل إنشاء الإطار المؤسسى لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع أدلة عمل للممارسات والمسارات الإكلينيكية ونظام للمتابعة والتقارير لأداء الخدمات الطبية بمؤشرات وآليات محددة ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 والمعترف بها دوليًّا من منظمة الإسكوا.