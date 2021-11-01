«أم المصريين» تعلن نجاح استئصال ورم خبيث من قولون شابة

جدة - نرمين السيد - كانت المريضة تعانى من نزيف شرجى، وتم عمل منظار قولونى بالمستشفى، وعمل فحص أنسجة بمعمل المستشفى، والذى أكد وجود خلايا سرطانية واستلزم التدخل الجراحى لإجراء الاستصال بعد عمل الفحوصات اللازمة.

شمل الفريق الطبى المعالج الدكتور محمد عتريس رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، والدكتور شريف عبدالكريم استاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام، والدكتور احمد عبدالمطلب أستاذ التخدير بالقصر العينى، والدكتور محمد طارق رئيس قسم التخدير، والدكتور عماد محمد أخصائى الجراحة، والدكتور أرميا أخصائى التخدير.

وقال الدكتور ضياء عبدالمولى مدير عام المستشفى، إن المستشفى تسعى لإجراء جراحات فى مختلف التخصصات بين جميع وحدات العمليات فى كل مستشفيات القطاع العلاجى التابعة له، مضيفًا أن من أهداف المستشفى رفع معدلات الأداء للجراحات العامة والمتخصصة، وإدخال جراحات جديدة، وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات من خلال توفير جميع الإمكانيات الواجب توافرها لذلك.

ذكر أن المستشفى تتابع الية تحويل الحالات بالمتابعة مع المديرية، لربط جميع جميع وحدات العمليات ببعضها البعض، حتى يوفر على المواطن البحث عن مكان ملائم لإجراء الجراحة اللازمة له، بالتعاون مع فريق العمل.

وأضاف عبدالمولى أن ذلك تحت إشراف الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الذى يعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كل مستشفيات المديرية.