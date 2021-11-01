مدبولى يعلن خطة ترشيد استهلاك المياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.





وكلف مدبولى وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه فى مصر، للاتفاق على أن يكون فى مكونها الداخلى الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع جميع الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقًا للدراسات. وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التى تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالى 13.7مليون عداد حتى 2030.

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