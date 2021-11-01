فيديو.. الإنتاج الحربي تطلق فيلم «شخصيات لها تاريخ»

جدة - نرمين السيد - ويهدف الفيلم تكريم اثنين من رموز وزارة الإنتاج الحربى، الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى الأسبق، واللواء حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب السابق. ويأتى فيلم "شخصيات لها تاريخ" استكمالا للمحة الوفاء التى أطلقتها وزارة الإنتاج الحربى بالعام الماضي لتكريم رموزها الذين بفضل جهودهم وعملهم الدؤوب تطورت قطاعات الإنتاج الحربى وتنوعت أنشطتها.

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