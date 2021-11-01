المتحدث العسكرى : القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً...

فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية ‏المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى ‏بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية " إسكندرية " والسفينة البرمائية ‏الأمريكية "‏USS Portland‏" .‏

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حيث إشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، والتى ‏ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل ‏الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك ، والذى إستهدف تقييم ‏التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة ‏الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك .‏

إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية ، وكذا تنفيذ تشكيلات ‏الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية .‏

‏ وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة ‏عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة ، ويأتى ‏هذا التدريب فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمى .‏