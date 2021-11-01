/659208/رئيس-الوزراء-يشدد-على-ضرورة-الإسراع-بمعدلات-تنفيذ-مشروعات-العاصمة-الإدارية-الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إقامتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف مشروع ممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

دوت الخليج

مدبولى: الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات أولاً بأول

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الاهتمام بجودة التنفيذ، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات أولاً بأول، ومن ثم يجب العمل على مدار اليوم، للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة.

وأضاف أن مشروع ممشى أهل مصر، يُعد أحد المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، والذى يحظى أيضاً بأهمية خاصة، نظراً لما يمثله من متنفس لعموم المواطنين، وفرصة لمرتادى الكورنيش بالتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات، أو غيرها من الأنشطة الترفيهية والخدمية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها موقف أعمال المرافق، بمختلف مناطق العاصمة، متضمناً الأحياء السكنية، والحي الحكومي، ومنطقة البورصة والبنوك، وغيرها، وكذلك أعمال تسويات الطرق، وتنفيذ أعمال المرافق، والميادين والطرق والمحاور وأبرزها: محورا الشيخ محمد بن زايد الجنوبى والشمالى، والطريق الدائري الأوسطي، وغيرها من الطرق، إلى جانب موقف مشروعات تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة.

مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة المنفذة

كما تم استعراض سير العمل في النهر الأخضر، الذى يقام على مساحة 870 فداناً، ويضم مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، والمشروعات الاستثمارية المستقبلية، كما تم التطرق إلى موقف تنفيذ منطقة الأعمال المركزية CBD .

وتناول الإجتماع كذلك موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة الحي السكني الثالث R3 الذي يضم 24130 وحدة سكنية، على مساحة 1016 فدانأً، والحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة، والذي يضم 22466 وحدة سكنية، على مساحة 885 فداناً.

وعرض ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك سير الأعمال فى ساحة الشعب، والنصب التذكاري، وسارى العلم، ومقار الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا موقف تنفيذ مركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ عدد من الأحياء السكنية، ومدينة المعرفة، ودار الأوبرا، ومستشفى العاصمة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ عدد من الطرق، بما يشمل أعمدة الإنارة، وتوصيل خطوط المرافق، والأعمدة الذكية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، والتى تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب اقامة عدد 19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن عدد 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردا، وكذا أعمال التنسيق، والنوافير.

كما تمت الإشارة إلى موقف أعمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بإجمالى أطوال 3.2 كم، فى المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، ومن كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم، حيث تشتمل على ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول6.1 كم بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب اقامة عدد 20 مبنى بها مطعم عائم، و3 كافيتريات، و63 محلا تجاريا، و 8 مبانى خدمات، فضلا عن 15 مدرجا بإجمالي مساحة 750م2، سعة 2999 فردا، ومسرح بإجمالى مساحة 425 م2، بسعة إجمالية 900 فرد، وكذا ما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وتناول الاجتماع، موقف تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بطول 3 كم تتكون من قطاعين، القطاع الشمالى من كوبرى "دوت الخليج" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم ويتكون من 8 مبان للخدمات، ومنطقة الكافيتريا المفتوحة، وإدارة الممشى، ومطعمين، وإدارة محطة الأتوبيس النهرى، والإسعاف النهرى، والمحلات التجارية، ومبنى الكافيتريا، وعدد 4 مراسى مراكب شراعية متوسطة، ومرسى تاكسى النيل، وممشى أفراد/ دراجات بطول 1900م، ومنطقة ألعاب أطفال، فيما يمتد القطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

كما تم التنويه إلى المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والتى تم البدء فى تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بإجمالى أطوال 8.450 كم بمحيط جزيرة الزمالك.