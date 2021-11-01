«لاتهامه باختلاس مبلغ مالي»..حجز موظف في الإسكندرية

/659206/لاتهامه-باختلاس-مبلغ--ماليحجز-موظف-في-الإسكندرية

حجزت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، اليوم الإثنين، موظف بأحد أحياء المدينة على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باستغلال طبيعة عمله واختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات «عهدته»، والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب فى بعض قسائم السداد «عهدته»، بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها، والاستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الدفاتر والمستندات لفحصها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حجز موظف أحد أحياء المدينة على ذمة التحقيقات

تحصيل الإيرادات بالحى

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بقيام موظف تحصيل الإيرادات بالحى، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل الإيرادات بالحى، وإختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات «عهدته»، والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب فى بعض قسائم السداد «عهدته»، بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والإستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

مكافحة جرائم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الي صحة البلاغ وأن المتهم إستغلال طبيعة عمله وإختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات «عهدته»، والإستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب فى بعض قسائم السداد «عهدته» بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والإستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.

وتم عمل كمين، وتم القبض عليه وبمواجهته أعترفا بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.