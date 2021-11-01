/659207/برعاية-النائب-سمير-أبو-شامة مؤسسة-مصر-تنظم-دورات-تدريبية-لتمكين-العمالة-الفنية-وتوظيفهم-بالقليوبية

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالشراكة مع المبادرة القومية للتوظيف تحت رعاية نائب البرلمان سمير صبحي أبو شامة بمحافظة القليوبية وبالتنسيق مع حزب المستقبل الوطن لعمل سلسة من الدورات التدريبية للشباب من الجنسين حاملي المؤهلات الفنية من محافظة القليوبية، على أن تهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل إلى جانب إمكانية توظيف الشباب في القطاع الخاص، مختلف الشركات والمصانع مع منحهم شهادة معتمدة من المبادرة القومية للتوظيف.

دوت الخليج وصرح نائب البرلمان سمير صبحي أبو شامة لمحافظة القليوبية على أهمية استهداف الشباب وخاصة العمالة الفنية منهم مؤكدًا أن دور العمالة الفنية في المجتمع لا غني عنه، وهو الذي يصنع التوازن الوظيفي في المجتمع، وأنه من الواجب التشجيع والاهتمام بالطاقات البشرية وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لأهمية العمالة الفنية لسوق العمل. وأضافت الدكتورة رحاب الفخراني أن مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تهدف دائما لتطوير الشباب وتدريبهم بالإضافة إلى تمكين الشباب من الجنسين وتمكينهم لملائمة سوق العمل، وأن سلسلة التدريبات ستكون في أكثر من محافظة من الجمهورية واستهداف اعداد كبيرة من الشباب، علمًا بان مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ستنظم يوم رياضي للشباب في نهاية الدورة التدريبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

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