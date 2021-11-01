/659210/13معلومة-عن-تعديلات-قانون-المرور-الجديدة-بعد-موافقة-البرلمان-نوفمبر-2021

وافق مجلس النواب نهائياعلى تقرير لجنة الدفاع و الامن القومي ان تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري

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