/659212/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-تطبيق-تقنية-الفيديو-خلال-مباريات-كأس-أمم-أفريقيا-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القادم، جميع الاتحادات المشاركة في البطولة أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها خلال مباريات البطولة القادم والتي سوف يتم تنظيمها بالكاميرون.

وتقام بطولة أمم أفريقيا العام المقبل، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2021.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في الخطاب المرسل للاتحادات أنه سيتم تحمل مصاريف 40 عضواً من البعثة المشاركة في البطولة، على أن يتواجد 23 لاعبا و17 مسئولا، وسيتحمل أي منتخب تواجد أعداد زائدة خلال البطولة والمشاركة في الكان.

وأوضح الكاف أن تقنية الفيديو سيتم تواجدها بداية من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، وللبروتوكول الصحي ستقام قبل 72 ساعة من كل مباراة.

أما بالنسبه للمنشطات سيتم اختيار اثنان من لاعبي كل منتخب عقب نهاية المباراة للكشف عن المنشطات.

وائل جمعة: هناك لاعبين داخل صفوف منتخب مصر لا يعرف كارلوس كيروش أسمائهم

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه يتمنى تحقيق الفوز في لقاء ليبيا الهامة غدا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس" نسعى للحفاظ على الصدارة والتواجد في المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم".

وواصل" كارلوس كيروش يتواجد مع منتخب مصر منذ 15 يوما فقط، وهناك لاعبين لا يعرف أساميهم، ويجب دعم المدرب خلال الفترة القادمة من أجل النجاح".

كأس أمم أفريقيا

وتابع" لم نستعد للمباراة بشكل جيد نظرا لضيق الوقت، ولكن كانت هناك تدريبات بدنية خاصة للاستعداد للمباراة غدا".

واختتم" نسعى لتحقيق النقاط الثلاثة وضمان الصدارة قبل المباريات الختامية، ونحترم جميع المنتخبات في المجموعة".