/659216/وزير-الرياضة-يشكل-لجنة-تقصي-ظروف-وفاة-البطل-الباراليمبي-طارق-وهدان

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة تقصي الظروف المحيطة بحالة وفاة البطل الباراليمبي طارق وهدان، تتكون من عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا بالوزارة وأعضاء لجنة الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي شبهة فساد أو تقصير في واقعة وفاة البطل الباراليمبي من جانب اللجنة البارالمبية المصرية واللجنة الطبية التابعة لها.

ويرصدتحيا مصر التفاصيل:

وتتولي اللجنة حالياً التحقق من اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والتى تشير بشكل مبدأي إلى قيام اللجنة الطبية التابعة للجنة البارالمبية باتخاذ الإجراءات الطبية واجبة الاتباع في مثل تلك الحالات في ظل التطبيق الكامل للإجراءات الطبية الوقائية المطبقة في جميع المعسكرات الرياضية ووفقاً للأكواد الطبية والإجراءات والضوابط الاحترازية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلي دعم اللاعبين المصريين، ورعايتهم، ومتابعة كافة أحوالهم والتدخل حال وجود أي مشكلات تتعلق بهم، والعمل علي تلبية رغباتهم ومنحهم كافة حقوقهم كونهم يمثلون مصر في مختلف المحافل، ويحققون العديد من الانجازات للرياضة المصرية .

وكان طارق مصطفى وهدان، صاحب الـ23 عاما، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ 5 أيام، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية صباح أمس.

أعلنت شركة روابط الرياضية، برئاسة وليد الملاك، التعاقد مع بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب، الحائز على برونزية ريو دي جانيرو 2016.

ويعتبر تعاقد شركة روابط الرياضية مع محمد إيهاب هو الأول استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وستكون المسوق الحصري لبطل رفع الأثقال المصري.

وحضر التوقيع على العقود، وليد الملاح، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال، ويحق له المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى.