النائبة صبورة السيد: تشريعات صناعة الذهب ستقضى على عشوائيات التنقيب«فيديو»

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وجهت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، للنواب الأعضاء بلجنة الصناعة بمجلس النواب على إنجاز تشريعات ناعة الذهب من أجل التمكين الحقيقى للثروة التعدينية فى مصر وخاصة فى قطاع الذهب.

دوت الخليج

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إبان نظر سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصر بها الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة وخاصة فى الصحراء الشرقية التى تشهد تنقيب عشوائى كثير يتسبب فى ضياع قدر كبير من هذه الموارد على الدولة، بجانب إحداثه العديد من الأضرار بسطح التربة هناك.

ولفتت إلى أن تحرك الحكومة من خلال كل هذه التشريعات هو ترجمة حقيقة بأن بيئة الثروة التعدينية فى مصر أصبحت مختلفة كما أنها أصبحت جاذبة للاستثمار وبالتالى سنكون أمام تحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب .

النائبة صبورة السيد: تشريعات صناعة الذهب ستقضى على عشوائيات التنقيب

وقالت كل الشكر للحكومة فى أن كل التشريعات المعروضة اليوم بشأن اتفاقيات التنقيب عن الذهب ستعمل على تنفيذها شركة وطنية مصرية خالصة وهو ما يعطى الثقة الكبيرة فى المستمثر المصرى ورسالة أكبر للمستثمر الأجنبى بأن يتواجد بشكل فعال خلال الفترة المقبل بما يصب فى صالح المواطن والوطن.

وأعلنت الموافقة على التشريعات مؤكدة أن مثل هذه الإتفاقيات إطار فعال نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي المصرى.