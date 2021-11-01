فيديو.. الجيزة ترفع 11 ألف طن مخلفات بشارع الثلاثينى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهد شارع الثلاثينى الجديد بحى الطالبية إنجازُا كبيرًا، بعد أن رفعت محافظة الجيزة 11 ألف طن من المخلفات المتراكمة بالشارع فى المنطقة الواقعة بين سور المقاييس والمعايرة وسور الكهرباء، من خلال حملات تم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للنظافة.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى ضمن سلسلة الحملات التى يتم تنفيذها لرفع المخلفات والتراكمات المتواجدة على مدار سنوات، وفى إطار الاهتمام البالغ برفع مستوى النظافة وإزالة أى شكل من أشكال المخلفات لإضفاء المظهر الحضارى على الطرق والمحاور. وأضاف المحافظ، فى بيان له، أن المنطقة التى تم رفع المخلفات منها عانت من تراكم الرتش والمخلفات بها الأمر الذى تسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات بالشارع، لافتًا إلى أنه تم توجيه حى الطالبية وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات وفرق النظافة، وقد تم رفع المخلفات وفتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات لما له من أهمية مرورية.. إذ يؤدى إلى شوارع العروبة وترسا وعز الدين عمر. ووجه المحافظ حى الطالبية بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجددًا ورفع كفاءة النظافة للمنطقة دوريًا.

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