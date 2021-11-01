انطلاق قمة الأمم المتحدة لتغيرالمناخ (كوب 26) بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت أعمال الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في #جلاسكو، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني #بوريس_جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

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