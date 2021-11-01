الرئيس السيسي يصدق على الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله بخليج السويس

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يحمل رقم 132 لسنة 2021، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

وتضمنت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسى، المنشور فى الجريدة، يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.