ميعاد إجازة نصف العام 2022.. تابع الخريطة الزمنية

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ميعاد إجازة نصف العام 2022، محل اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب خاصة بعد بدء السنة الدراسية، ونستعرض كافة التفاصيل فى التقرير التالي.

دوت الخليج

ميعاد إجازة نصف العام 2022

وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، كان قد حدد فى وقت لاحق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، والذى كان قد انطلق يوم السبت، الموافق 9 أكتوبر الجاري بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية.

ووفقًا لما جاء فى الخريطة الزمنية لمسار المرحلة التعليمية، فإنه من المتوقع أن يكون أولى أيام الإجازة الرسمية بالنسبة للطلاب هو 5 فبراير 2022، والذى يوافق يوم السبت أيضًا.

تعرف على الخريطة الزمنية للمرحلة التعليمية

الخرطة الزمنية للمرحلة التعليمي حددت يوم 5 فبراير أول يوم لميعاد الإجازة الرسمية بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية أيضًا.

وتعمل وزارة التربية والتعليم بشكل دورى ومنتظم على وضع مخطط زمني لكل المراحل التعليمية المختلفة وذلك حتى يعلم الطلاب مواعيد بدء ونهاية الفترة المدرسية.

وتحرص وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي على تطبيق كافة الاجراءات الصحية التى من شأنه الحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت لاحق موعد بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتباع كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.