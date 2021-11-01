/659211/نور-الشربيني-تتصدر-ترتيب-العالم-في-الإسكواش-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر الـ13 علي التوالي، لتتصدر التصنيف للمرة 44 في تاريخها.

كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على وصافة جدول التصنيف فيما تراجعت نور الطيب المعتزلة العام الماضي إلى المرتبة التاسعة في تصنيف شهر أكتوبر الجديد.

وتقدمت هانيا الحمامي للتتواجد في المركز الرابع عالميا، ، كما تقدمت سلمى هاني للمركز الثامن عالميا، وروان العربي في المركز العاشر.

وتواجدت نادين شاهين في المرتبة الرابعة عشر ويثرب عادل في المركز الرابع عشر لجدول الترتيب.

نور الشربيني تتوج ببطولة بريطانيا:

حصدت نور الشربينى، بطلة مصر في منافسات الاسكواش، ولاعبة فريق سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، بطولة بريطانيا المفتوحة.

توجت نور الشربيني ببطولة بريطانيا للاسكواش، والتي أقيمت في بريطانيا، وانطلقت يوم 16 من شهر أغسطس الحالي، وانتهت اليوم الأحد، الموافق 22 من نفس الشهر.

جائزة بطولة بريطانيا:

وحصلت على جوائز بقيمة 175 ألف دولار، حيث حددت اللجنة المنظمة للبطولة تلك القيمة للفائز ببطولة السيدات أو الرجال.

وحققت نور الشربينى الفوز على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7، 11-2.

بطولة إفريقيا

حققت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة نادي وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، كما نجحت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للإسكواش، في التأهل للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.