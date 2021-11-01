/659220/محمد-إسماعيل-يوضح-سبب-موافقته-على-اتفاقيات-الترخيص-لوزير-البترول-بالتنقيب-عن-الذهب-فيديو

قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الـ ٧ مشروعات قوانين تتفق مع المادة ٣٢ من الدستور المصري والتي نصت على الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، معلنا موافقته من حيث المبدأ على المشروعات السبعة.

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وأكد النائب محمد اسماعيل ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بالرغم من التطور الذي شهده القطاع فى انتاج الطاقة الكهربائية او الغاز الطبيعي الا انه لا يساهم فى الانتاج المحلي بنسبة ٢,٥ ٪.

محمد إسماعيل يوضح سبب موافقته على اتفاقيات الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب

وطالب محمد اسماعيل، الحكومة بزيادة هذه الاتفاقيات لما تشكله من استفادة من الثروات المعدنية، مشيرا الا انه سياسهم فى خفض العجز بالموازنة ونسب الاقتراض .

واشار اسماعيل، الي ان الاتفاقية نصت على ان تكون المواد والالات المستخدمة فى عملية الاستكشاف مواد مصرية خالصة الصنع مما يساهم فى تشجيع الاستثمار الداخلي.

هذا وبدء مجلس النواب فى مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب، حيث يجري استكمال مناقشة مشروع القطاع الخاص بضبط المادة 17 بالتوافق ما بين الحكومة والبرلمان مع نظر سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك فى رسالة من البرلمان لدعم قطاع التعدين فى مصر.