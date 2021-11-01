/659222/حسام-المندوه-الحسيني-يطالب-بزيادة-التعاقدات-للتنقيب-عن-الذهب

طالب النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن، لاسيما أن البلاد ممتلئة بالثروات الطبيعية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.

حسام المندوه الحسيني يطالب بزيادة التعاقدات للتنقيب عن الذهب

وأعلن المندوه، موافقته على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس بشأن التنقيب عن الذهب والمعادن، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تهدف البحث عن الذهب وأن الشركة ستكون مسئولة عن التنقيب والإنتاج، ثم سيكون للبلاد نصيب من العائد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الثروات،بهدف زيادة الصادرات والناتج القومي، دون أن يكون هناك تكلفة أو عبء على الدولة.

وطالب الحكومة بمزيد من الاستفادة من هذه الإتفاقيات، ولاسيما أن مصر مليئة بالثروات، مشددا على ضرورة الإكثار من الشركات بهذا الملف وزيادة الصناعة به.