محمد الحسيني يوافق على مشروعات قوانين الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب «فيديو»

ونوه النائب محمد الحسيني ان هذه الاتفاقيات من شأنها محاربة التنقيب العشوائي في المناطق المشار إليها في مواد القانون، من قبل الأهالي والأشخاص المجاورين لها.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة نهائيا على 7 مشروع قوانين، بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن الذهب.