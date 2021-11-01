/659224/تعرف-على-الموعد-الجديد-لمراسم-أداء-اليمين-القانونية-لمعاوني-النيابة-الإدارية

قررت النيابة الإدارية ترحيل الموعد المحدد لمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ والذي كان مقررًا له الساعة التاسعة والساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٢١، ليصبح مساء نفس اليوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ٢٠٢١ بمقر وزارة العدل بلاظوغلي على النحو التالي :

١) من مسلسل رقم ١ وحتى رقم ١٥٣ بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣ يكون التواجد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا .

٢) من مسلسل رقم ١٥٤ وحتى رقم ٣٠٦ في نفس القرار ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣، يكون التواجد في تمام الساعة الثانية مساءً .

٣) من مسلسل رقم ٣٠٧ وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة ٢٠١٣، وكذا لكل دفعة ٢٠١٤ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢١، التواجد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

الموعد الجديد لمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية

الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء - قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر.

وفي سياق آخر، باشرت النيابة الإدارية ببور فؤاد التحقيقات، في بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية بشأن واقعة تصوير مقطع ڤيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببورفؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحًا أبيض "مطواة" وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١.

هذا وقد قام المستشار إسلام نمر - مدير نيابة بورفؤاد الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢١، وإحالتها للمستشارة مروة عادل – رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.