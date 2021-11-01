الرئيس السيسى يلتقى رئيس الحكومة الليبية على هامش قمة المناخ 2021

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو. ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، تتناول الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (كوب 27) العام المقبل.

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