وزير الدولة للإنتاج الحربى: نعمل على إنتاج الصلب المدرع لأول مرة فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه لأول مرة يتم العمل على إنتاج الصلب المدرع فى مصر، مشيرًا إلى أن إنتاج الصلب المدرع تم بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى "مصنع 100"، وأن إنتاج هذا النوع من الصلب يساهم بشكل كبير فى التوسع والتنوع بالتصنيع المحلى العربات المدرعة.





وأضاف وزير الإنتاج الحربى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب احتفالية الإنتاج الحربى بعيدها الـ 67، تعمل على إنتاج المدرعة تمساح 3 بالتعاون من شركة "AM General" الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التصنيع المحلى، وتقليل فكرة التجميع، لإنتاج معدات مصرية خالصة بأيدى وعقول مصرية.

وأكد محمد أحمد مرسى أهمية التعاون مع الجانب الاماراتى لإنتاج السيارة الجديدة من نوع "بيك أب"، وتسمى EM، وتعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، مشيرًا إلى أن الإنتاج الأول من السيارة الجديدة سيظهر للنور فى النصف الأول من عام 2022، كاشفًا أن السيارة الجديدة توفر ما يقرب من 40% من استهلاك الوقود.

وشدد وزير الدولة للانتاج الحربى على أهمية انعقاد معرض ايديكس للصناعات الدفاعية 2021، حيث يؤكد على مدى الأمن والاستقرار وحجم النمو والإنتاج الذى تشهده مصر.

وكشف الوزير محمد أحمد مرسى أن معرض إيديكس المقبل سيشهد العديد من المفاجأت وتعاون مع كبرى الشركات العالمية، كما سيشمل عرض العديد من الأسلحة التى يتم إنتاجها بالمصانع الحربية، موضحًا أن إيديكس 2021 سيشارك به 340 شركة من 32 دولة على مستوى العالم.