السيسى يلتقى رئيس الوزراء اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وانطلقت قبل قليل فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من رؤساء وقادة دول العالم. ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26) بجلاسكو، تتناول الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية (كوب 27) العام المقبل.

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