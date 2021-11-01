السيسى يلتقى رئيس وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من رؤساء وقادة دول العالم.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة، خلال اجتماع الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 26" بجلاسكو، تتناول الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الإفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية العام المقبل.