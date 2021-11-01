صور.. انطلاق البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة قضايا الدولة بالأكاديمية الوطنية

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، انطلاق البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة قضايا الدولة دفعتى 2013 و2014 فى أول أيام برنامجهم التدريبى بالاكاديمية الوطنية للتدريب والذى يتدرب خلاله 364 عضو بالهيئة ممن يشغلون منصب مندوب مساعد.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم الإثنين، للأكاديمية الوطنية للتدريب وكان فى استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأثنى رئيس هيئة قضايا الدولة على المحتوى المقدم للمتدربين خلال البرنامج التدريبى، وكذلك دور الأكاديمية فى تطوير العنصر البشرى المصرى فى العديد من أجهزة الدولة.

كما تحدث مع المتدربين من أعضاء الهيئة عن أهمية الدور الذى يقومون به، وأهمية التدريب فى مساعدتهم للوصول لأعلى درجات الكفاءة فى أداء المهام الموكلة إليهم.

ويشمل البرنامج عدة محاور تدريبية منها محور المهارات الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، محور المهارات القيادية، محور الأمن القومى، المحور القانونى، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

ويأتى هذا البرنامج تكليلا للتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قضايا الدولة الذى انطلق منذ عام 2018، حيث يهدف هذا البرنامج إلى المشاركة فى تدريب أعضاء الهيئة من دفعتى 2013 و2014، والمساهمة فى سياسة هيئة قضايا الدولة فى خلق كوادر قضائية تمتلك العديد من المهارات القيادية، والشخصية، والإدارية الهامة، التى يجب توافرها فى أى رجل دولة، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة المصرية ومبادئ الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء المستشار احمد يعد عضو المكتب الفنى المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجى والرقمنة بقضايا الدولة.