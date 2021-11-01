الهيئة الهندسية تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة إختيار جدارية مدينة مصر للألعاب...

بناءً على توجيهات السيد الرئيس ‏‎/‎‏ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة بمشاركة جميع قطاعات الشعب من الفنانين التشكيليين والمصممين فى مسابقة تصميم ‏جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية ، حيث إعتمد اللواء أركان حرب / إيهاب ‏الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتيجة مسابقة إختيار تصميم الجدارية الكبرى "ملحمة ‏مصر الرياضية" أمام مبنى المراسم بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة والتى تبلغ مساحتها طول 170 متر ، وعرض 3,5 متر‎ ‎‏.‏

وجاءت حصيلة الأعمال الفنية (116) عمل جدارى ، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد ‏رصدت جوائز لثلاثة فائزين فقط ولكن لقوة الأعمال المقدمة تم إضافة جائزتين أخرتين " هما ‏الثانى مكرر والثالث مكرر " .‏

وتم إختيار الفائزين من خلال لجنة التحكيم المشكلة من قبل الهيئة الهندسية والتى ضمت أساتذة من ‏كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية ، حيث حصل علاء أحمد عوض "مدرس بكلية ‏الفنون الجميلة جامعة الأقصر على الجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف جنيه ، كما حصل محمد عبد ‏الباسط عبد الرازق أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان على الجائزة الثانية وقيمتها 50 ‏ألف جنيه ، وحصلت منى إبراهيم يونس معلمة بمدرسة الرحامنة الصناعية على الجائزة الثانية ‏مكرر وقيمتها 50 ألف جنيه ، وحصلت آية محمد كمال مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة ‏الإسكندرية على الجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف جنيه ، وحصل هيثم محمد زكى بكالوريوس إقتصاد ‏وعلوم سياسية ويدرس حالياً بكلية الفنون الجميلة فى الفرقة الثالثة قسم التصوير على الجائزة الثالثة ‏مكرر وقيمتها 25 ألف جنيه ، وأشارت الهيئة الهندسية إلى تكريم باقى المتسابقين الـ (11) من خلال ‏جوائز مالية رمزية وهم الفنانين : طاهر عبد العظيم ، أحمد سامى ، أحمد عبد الفتاح ، هند حسن ، ‏كريم محمد ، عادل فؤاد تشجيعاً لأعمالهم المتميزة ‏‎.‎

وقد أشاد نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وتنظيمها ودور الهيئة الهندسية ‏فى طرح ونجاح مثل هذه المسابقات التى تعطى الحماس لشباب الفنانين من أجل تنافسهم الشريف ‏لوضع بصماتهم فى الجمهورية الجديدة ، فيما أشاد المتسابقين بالمسابقة والمعايير التى إتسمت ‏بالشفافية خلال كافة مراحل المسابقة ، ومن المنتظر تسليم الجوائز وتكريم الفائزين فى حفل ‏ستنظمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قريباً .‏