- 1/3
- 2/3
- 3/3
/659229/الرئيس-السيسي-يعقد-لقاءات-مع-أمير-قطر-والمستشارة-الألمانية-ورئيس-الحكومة-الليبية
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من اللقاءات خلال قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ المنعقدة الآن في جلاسجو.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع أمير قطر والمستشارة الألمانية
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عددًا من الصور للقاءات من الرئيس السيسي برؤساء عددًا من الدول الغربية والعربية، وذلك مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أيضًا مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان.
وأيضًا قابل الرئيس السيسي، رئيس وزراء الحكومة الليبية، وجرى بينهما محادثة ثنائية، حول عدد من الملفات المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع أمير قطر والمستشارة الألمانية ورئيس الحكومة الليبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.