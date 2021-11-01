/659229/الرئيس-السيسي-يعقد-لقاءات-مع-أمير-قطر-والمستشارة-الألمانية-ورئيس-الحكومة-الليبية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من اللقاءات خلال قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ المنعقدة الآن في جلاسجو.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع أمير قطر والمستشارة الألمانية

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عددًا من الصور للقاءات من الرئيس السيسي برؤساء عددًا من الدول الغربية والعربية، وذلك مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أيضًا مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثان.

وأيضًا قابل الرئيس السيسي، رئيس وزراء الحكومة الليبية، وجرى بينهما محادثة ثنائية، حول عدد من الملفات المشتركة.