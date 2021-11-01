/659230/غياب-أحمد-مجاهد-عن-اجتماع-لجنة-الشباب-و-الرياضة-يثير-غضب-النواب-و-مطالبات-بإحالة-المخالفات-للنيابة

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة ٢٧ طلب احاطة تتحدث عن الفساد المالي و الادارى في اتحاد الكرة اليوم الاثنين، حيث قال رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب و بحضور وزير الشباب و الرياضة د اشرف صبحي، مصر دولة ذات سيادة و نرفض الالتفاف حول الحقائق و المسميات كما نرفض فزاعة ايقاف نشاط الرياضة المصرية و انتهى عصر الفراغات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي و تابع " لسنا في عزبة و لابد من اعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية و ليس الاغراءات المالية و لا مكان لمتخاذل او خائن ".

و تابع:" خلاصة ١٢ طلب إحاطة تتحدث عن اهدار اموال عامة وتتحدث عن مليون و ٨٠٠ الف جنيه الفساد في اتحاد الكرة بسبب التعاقدات مع مدربين و احتفالات على نفقة الاتحاد، و قال رئيس اللجنة أن اللجنة تناقش القرارات المنفردة من قبل احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد كرة القدم و منها الغاء بعض البطولات و التلاعب في اللائحة التي تم اقرارها من جانب الجمعية العمومية في نوفمبر ٢٠٢٠

و نشبت أزمة بعدما اعلن رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب أن أحمد مجاهد اعتذر عن حضور الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع بالفيديو كونفراس مع الاتحاد الدولي لكرة القدمـ وهاجم النائب أحمد الالفي غياب مجاهد قائلا: كيف يتجاهل المجلس و هنا علق رئيس لجنة الشياب و الرياضة " القرارات التي تتخذها اللجنة سارية سواء حضر ام لا ، و عقب النائب احمد الالفي " البرلمان المصري فوق الجميع و نحن دولة مؤسسات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفيش حد فوق المحاسبة و اطالب برفع إجتماع اللجنة لحين حضور مجاهد و بعدما اعترض غادر الاجتماع اعتراضا على غياب مجاهد".