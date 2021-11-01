/659230/غياب-أحمد-مجاهد-عن-اجتماع-لجنة-الشباب-و-الرياضة-يثير-غضب-النواب-و-مطالبات-بإحالة-المخالفات-للنيابة
قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحترم كافة تعهداتها، والمواثيق الدولية والميثاق الأولمبي.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مناقشة ٢٧ طلب احاطة تتحدث عن الفساد المالي و الادارى في اتحاد الكرة اليوم الاثنين، حيث قال رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب و بحضور وزير الشباب و الرياضة د اشرف صبحي، مصر دولة ذات سيادة و نرفض الالتفاف حول الحقائق و المسميات كما نرفض فزاعة ايقاف نشاط الرياضة المصرية و انتهى عصر الفراغات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي و تابع " لسنا في عزبة و لابد من اعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية و ليس الاغراءات المالية و لا مكان لمتخاذل او خائن ".
و تابع:" خلاصة ١٢ طلب إحاطة تتحدث عن اهدار اموال عامة وتتحدث عن مليون و ٨٠٠ الف جنيه الفساد في اتحاد الكرة بسبب التعاقدات مع مدربين و احتفالات على نفقة الاتحاد، و قال رئيس اللجنة أن اللجنة تناقش القرارات المنفردة من قبل احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد كرة القدم و منها الغاء بعض البطولات و التلاعب في اللائحة التي تم اقرارها من جانب الجمعية العمومية في نوفمبر ٢٠٢٠
و نشبت أزمة بعدما اعلن رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب أن أحمد مجاهد اعتذر عن حضور الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع بالفيديو كونفراس مع الاتحاد الدولي لكرة القدمـ وهاجم النائب أحمد الالفي غياب مجاهد قائلا: كيف يتجاهل المجلس و هنا علق رئيس لجنة الشياب و الرياضة " القرارات التي تتخذها اللجنة سارية سواء حضر ام لا ، و عقب النائب احمد الالفي " البرلمان المصري فوق الجميع و نحن دولة مؤسسات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفيش حد فوق المحاسبة و اطالب برفع إجتماع اللجنة لحين حضور مجاهد و بعدما اعترض غادر الاجتماع اعتراضا على غياب مجاهد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب أحمد مجاهد عن اجتماع لجنة الشباب و الرياضة يثير غضب النواب و مطالبات بإحالة المخالفات للنيابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.