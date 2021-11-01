/659234/أوباما-يخضع-لجلسة-علاجية-على-هامش-مران-الزمالك-تفاصيل

خضع يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية قبل انطلاق مران اليوم الإثنين من أجل الاطمئنان عليه بسبب معاناته من إصابة خفيفة بشد في العضلة الخلفية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة “أوباما” حيث شارك مع اللاعبين في بداية المران بالركض حول الملعب، وسيشارك في الفقرات الفنية بشكل طبيعي.

ومنح الجهاز الطبي تعليمات ليوسف أوباما بعدم المشاركة في الجزء البدني لعدم زيادة الحمل البدني على موضع الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

تصريحات باتريس كارتيرون:

كما أشار كارتيرون إلى أنه لم يفكر في لقاء الأهلي قبل مباراة الطلائع من أجل تحقيق الفوز في لقاء أمس ، خاصة أنه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن التركيز كان على لقاء الطلائع، مشددا على أن الفريق سيبدأ في الاستعداد للقمة.

وأوضح كارتيرون أن يوسف أوباما غاب عن لقاء أمس بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته، ولذلك منح الفرصة لمصطفى فتحي للمشاركة أساسيا في اللقاء مضيفا أن عمر السعيد ظهر بمستوى جيد، ودخل مع الفريق في المباريات، وسجل هدفين في مباراتين.

وتابع كارتيرون بأنه لم يصرح بأن الزمالك لن ينافس على الدوري، ولكنه أكد أن الفريق المنافس أنفق الكثير على صفقاته ودعم صفوفه، موضحا أنه ينافس مع الفريق على كل البطولات التي يشارك فيها.

واختتم المدير الفني للفريق الأبيض تصريحاته بأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الطلائع.