/659236/أحمد-مجاهد-بن-مين-في-مصر--نواب-يطالبونه-بالإقالة- والأعضاء-يثيرون-أزمة-ملعب-منيل-شيحة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،حالة من الغضب بسبب تغيب احمد مجاهد ، رئيس اللجنة الثلاثية عن اجتماع اللجنة ، رغم توجيه دعوة له للحضور لمناقشاته في طلبات احاطة متعلقة بفساد الاتحاد .

دوت الخليج

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشباب ، والمهندس اشرف رشاد ممثل الاغلبية ،إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ، تقدم باعتذار مكتوب بعدم قدرته علي المشاركة في الاجتماع نظرا لارتباطه باجتماع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الفيديو كونفرانس .

وقابل النواب اعتذار مجاهد ، بحالة من الغضب والانتقادات الواسعة لرئيس اللجنة الثلاثية ، وقال النائي احمد الالفي ، إن البرلمان المصري فوق الجميع ومفيش حد فوق المحاسبة ، متابعا :" اقسم بالله الباشا لازم يجي " في اشارة الي احمد مجاهد .

واضاف :" الباشا اللي مش عاجبه المجلس اقسم بالله سأقدم فيه بلاغ لمجلس الدولة.. اجعص واحد في مصر بيتحاسب في ظل القيادة الحكيمة التي تدير البلاد ".

«أحمد مجاهد بن مين في مصر» .. نواب يطالبونه بالإقالة والأعضاء يثيرون أزمة ملعب «منيل شيحة»

وهاجم النائب اسامة الاشموني ، احمد مجاهد ، بسبب قيامه بغلق نادي منيل شيحة ، الذي يملكه النائب حسام عاشور ، لافتا الي ان احمد مجاهد الفاسد علي حد وصفه ارسل موظف فاسد ، من الاتحاد لكتابة تقرير باطل بأن ملعب منيل شيحة لا يصلح لاستقبال أي مبارايات بدوري الدرجة الاولي .

وأضاف :" هل أغلق احمد مجاهد ، ملعب منيل شيحة ، عقابا للنائب الذي كشف فساده خلال الاجتماع السابق ".وواصل حديثه : من المسئول الذي يدافع عن احمد مجاهد .. وهل يذبح مجاهد القطة للنواب عندما اغلق ملعب منيل شيحة " وتابع :" لن نسمح باستمرار سم هاني ابوريدة القاتل للكرة المصرية ".

من جانبه تساءل النائب نادر الخبيري ، في طلب الاحاطة الذي تقدم به عن الجهة التي تحمي احمد مجاهد قائلا :" احمد مجاهد ابن مين في مصر " مطالبا بالتحقيق في طلب الاحاطة الخاص به لنيابة الاموال العامة ".

فيما قال النائب حسام غالي ، ان ملعب منيل شيحة الذي تم منع اللعب فيه بقرار باطل من احمد مجاهد ، استقبل ١٠ مبارايات منهم مباراتين لفريق سيراميكا ، لافتا الي ان اللجنة التي جاءت من اتحاد الكرة اعلنت نيتها تشريك الملعب ".

وأضاف النائب حسام عاشور ، لا يفرق معي غلق الملعب ، ولكن ما يفرق معي محاولة ترهيب النواب ، مناشدا وزير الشباب بمعاينة الملاعب التي تلعب عليها مبارايات الدرجة والثانية ، اذا كان فيها ملعب مثل ملعبي فلن تجد ملعب مثله".

وشدد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب أن النواب لا يتحدثون عن غلق النادي ولكنهم جميعا يتحدثون عن المعني المتعلق بقرار غلق الملعب لافتا الي ان النائب حسام عاشور رفض تقديم طلب احاطة بشأن المخالفات التي حدثت معه .

وقال النائب اسامة عبدالعاطي ، ان احمد مجاهد يتعامل مع اتحاد الكرة كأنه اقطاعي صاحب عزبة يتعامل معها بفساد ممنهج مطالبا باقالته وحل الاتحاد وعدم التأثر بفزاعة التدخل الحكومي .