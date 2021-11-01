بالزغاريد.. أهالى الشرقية يلتفون حول سيارات الفينو المخفضة

جدة - نرمين السيد - وتعالت أصوات الأهالى صراخا واستغاثوا بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة التدخل، وما إن علم المحافظ بهذه الإشكالية حتى وجه تعليماته الفورية بحل الأزمة.

وكان من أبرز ضمن هذه التعليمات طرح 20 ألف رغيف فينو بسعر 40 قرشا للرغيف الواحد فى شكل كيس يضم 5 أرغفة والمقدم من مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة، لتوزيعه بمركز ومدينة بلبيس، كمرحلة أولى ليتم تعميميه على باقى مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الإستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وكلف "غراب" مسؤولى مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالإشراف على عمليه نقل وتوزيع الخبز على الأهالى لمكافحة ومحاربة الغلاء وارتفاع أسعار الخبز السياحى ( الفينو) وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وجابت عشرات من السيارات المحملة بالفينو بأسعار مخفضة، شوارع بلبيس لمحاربة الغلاء وذلك وسط زغاريد الأهالى الذين أقبلوا بكثافة على هذه السيارات والتى نفذت بها كمية الفينو بعد ساعات من الطرح.

وأكد المحافظ نفاد أول سيارة محملة بالعيش الفينو وسط إقبال كبير من الأهالى عليها مشيرا إلى تعاقب وصول السيارات الأخرى المحملة بالعيش الفينو تباعا لسد احتياجات الأهالى.

وقال أحمد إبراهيم سالم، مدير عام مشروع مخابز الشرقية، إن المشروع ضمن أهم مشاريع المحافظة التى لا تهدف للربح الزائد بل تهدف لمحاربة الغلاء.

وقال إبراهيم، إن محافظ الشرقية كلفنا بإنتاج خبز عالى المواصفات والجودة وذلك فور تلقيه شكاوى المواطنين، وفى نفس اليوم أمر بإنتاج 20 ألف رغيف فينو، الأمر الذى قوبل من الأهالى بالترحاب الشديد ونجحت التجربة بجدارة وتجولت سيارات الخبز فى جميع القرى.