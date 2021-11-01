المستشفيات التعليمية تحتفل بختام فعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية

جدة - نرمين السيد - نظم المعهد القومى للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية احتفالية بمناسبة ختام فعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية والتى جرت فى الفترة من 30 أغسطس وحتى 23 سبتمبر 2021، فى جميع أنحاء مصر.





يأتى ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والمركز القومى للبحوث وهيئة التأمين الصحى وجمعية استشاريى الرضاعة الطبيعية والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل وبعض الشركات الداعمة للرضاعة الطبيعية.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن فعاليات هذا العام تأتى فى إطار الاهتمام بصحة الأم والطفل الذى توليه الدولة بجميع قطاعاتها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مضيفا أن الرضاعة الطبيعية تأتى على رأس الأولويات لما لها من أهمية قصوى لصحة الأم والطفل، ويعد الاحتفال السنوى للرضاعة الطبيعية ركيزة المبادرات الدولية مثل الألف يوم الأولى فى حياة الطفل بالتزامن مع سياسة الدولة لدعم صحة المرأة المصرية وبناء جيل جديد من أطفال وشباب المستقبل أصحاء قادرين على خدمة المجتمع والوطن.

وأوضح السودة أن جميع وحدات الهيئة شاركت بمختلف المحافظات فى هذه الفعاليات بتنظيم حملة توعوية لتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية الرضاعة الطبيعية، وترسيخ ممارستها وتحفيز العمل على حمايتها وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة من أجل تحسين الصحة العامة، مضيفا أنه من المهم أن يلعب الأفراد والمجتمع جميعا دورا فى خلق بيئة صديقة للرضاعة الطبيعية، سواء كان ذلك فى المنزل أو فى الأماكن العامة أو فى مكان العمل، وإنشاء مجتمع داعم يمكن أن يساعد الأم والطفل لصحة افضل ونمو سليم، وتهدف بالأساس إلى توعية المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية، ودورها الهام فى تنشئة أطفال أصحاء نافعين لأنفسهم ولوطنهم.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، استشارى طب الاطفال والتغذية العلاجية، استشارى دولى للرضاعة الطبيعية وعميد المعهد القومى للتغذية بأن الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2021 انطلق تحت شعار "حماية الرضاعة الطبيعية: مسؤولية مشتركة"، وهو عبارة عن حملة توعوية وأيام علمية ومحاضرات تثقيفية فى عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بجميع محافظات مصر (17 محافظة، 22 مستشفى ومركز صحي ومعهد تعليمى) بوزارة الصحة حول فوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل.

وأشارت إلى أنها موجهة إلى مقدمى الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض العاملين بالحضانات وأقسام النساء والأطفال ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين فى علم الرضاعة الطبيعية، وينظمها المعهد القومى للتغذية ويشارك معنا برنامج الغذاء العالمى والمركز القومى للبحوث وهيئة التأمين الصحى وجمعية استشاريى الرضاعة الطبيعية والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل بالإضافة إلى بعض الشركات الداعمة للرضاعة الطبيعية، موضحة أنه تم استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى لسهولة الوصول إلى جميع الزملاء، حيث أتاحت لنا هذه التقنيات الوصول إلى أكثر من 10 آلاف زميل وزميلة، ما أتاح لنا تقديم الخدمة وتحقيق الهدف الرئيسى للحملة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة عليا حافظ، مدير وحدة التغذية ببرنامج الأغذية العالمى أن البرنامج ليس هو الجهة الوحيدة التى تقدم الدعم فى التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، وإنما هناك العديد من الجهات والمنظمات العالمية والدولية تشاركنا نفس الإهتمام، اضطلاعا منا بمسئوليتنا نحو الاهتمام بصحة الأم والطفل.

وتضمن الحفل الختامي تقديم الدكتورة جيهان فؤاد، جلسة حوارية لمناقشة ملخص فعاليات الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية وتوزيع دروع وشهادات التكريم تقديرا من المعهد القومى للتغذية للدور الرائد للأطباء المحاضرين ومديرى المستشفيات ورؤساء أقسام طب الأطفال ومنسقى الفعاليات بالمحافظات المختلفة على مدار ما يقرب من شهر.