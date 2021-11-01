جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية كتابا دوريا للمديريات، وجه فيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة لها بتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار.





ووجه وزير التموين بضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزارى ‏رقم 330 لسنه 2017 وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه ‏السلع (غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالأسواق. ونص التوجيه على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الهامة (السكر - الزيت - الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب باسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية ‏واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

‏

كما وجه مصيلحى بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية الهامة وخاصة سلع (السكر – ‏الأرز – الزيت) وغيرهما من السلع الأخرى، واتخاذ كافه ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين وكذلك تشديد الرقابه والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافه حلقات ‏تداول السلع الغذائيه للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية فى كافه مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابى، بالاضافة ‏إلى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية ‏لتلقى الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار لمنع الاحتكار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.