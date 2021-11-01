جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص بوزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - عُقدت بمقر وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص، برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير الدكتور بدر عبد العاطى من الجانب المصرى، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية كورنيليوس كوميلو، وبحضور عدد من مساعدى ونواب مساعدى وزير الخارجية المصرى ووفدى البلدين وسفير قبرص بالقاهرة.





ناقش المجتمعون عددًا من ملفات العلاقات الثنائية، مع التركيز على بحث سبل مواصلة التقدم المُطرد فيما يخص أوجه التعاون الفنى والاقتصادى سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع كلا البلدين مع جمهورية اليونان، بما فى ذلك متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس القبرصى للقاهرة فى سبتمبر 2021، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار ترفيع مستوى أعمال لجنة التعاون الثنائى للمستوى الرئاسى، وهو ما يعكس مدى التقدم الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين، فضلاً عن متابعة مخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت فى أثينا بحضور قادة الدول الثلاث فى أكتوبر الماضى.

وتم خلال المباحثات تناول تطور العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بسبل توسيع التبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات فى البلدين فى مجالات الطاقة خصوصًا الربط الكهربائى، والزراعة، والثروة السمكية، والموارد المائية والتعاون الثقافى والتعليمى.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط بما فيها القضية القبرصية، والأزمتين الليبية والسورية والقضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع فى السودان ولبنان بجانب قضية سد النهضة الإثيوبى.

حضر المباحثات كل من مساعدى الوزير للشؤون الاقتصادية السفير عمر أبو عيش، وللشؤون الإفريقية السفير شريف عيسى، وللسودان وجنوب السودان السفير هانى صلاح، فضلا عن نواب مساعدى الوزير لشؤون ووسط وجنوب أوروبا، ولشؤون منظمة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامى والشؤون السياسية، ولشؤون مكتب وزير الخارجية، ونائب مدير إدارة ليبيا، ومدير شؤون المشرق العربى، ومدير شئون وسط وجنوب أوروبا.