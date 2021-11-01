افصل واسمع.. خريطة بأماكن الزحام المرورى والطرق البديلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة سيدى بشر، ناصحا بسلوك الطرق الجديدة وخاصة محور المحمودية الذى يمتد بطول 21 كيلو مترا لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب المحافظة.

وأوضح أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع النهضة للمتجه إلى شارع محمد على، ومحافظة الشرقية ظهرت بعض الأحجام فيها أعلى كوبرى السوارس ناصحا بسلوك كوبرى العبور، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه إلى الطريق الزراعى، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات للقادم من مستشفى المنصورة الجامعى ومتجه لحى الجامعة وطريق ميت غمر- طلخا.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وأشار صابر إلى أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى عدا محافظة أسيوط التى تشهد أحجام فى منزل كوبرى فيصل للمتجه إلى الموقف ومناطق محور الإبراهيمية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى شارع مراد للقادم من مناطق الدقى ومتجه لفيصل والهرم ناصحا بسلوك شارعى الجامعة أو السودان، موضحا أن شارع ثروت يشهد بعض الأحجام للقادم من كوبرى الدقى نتيجة خروج الطلبة من جامعة القاهرة، ناصحا بسلوك شارع السودان، وكذلك أحجام فى شارع البحر الأعظم من مستشفى الرمد وحتى المنيب ناصحا بسلوك محور ربيع الجيزى.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام فى كوبرى: أكتوبر، 15مايو وعباس، فى الاتجاهين بين القاهرة والجيزة، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الساحل والجامعة.

ونبه صابر على وجود أحجام فى كورنيش النيل عند منطقة الملك الصالح، ناصحا بسلوك شارع مجرى العيون للمتجه إلى مناطق المنيل، ناصحا كذلك بتجنب سلوك كوبرى الأزهر للمتجه إلى الموسكى والعتبة، وسلوك نفق الأزهر.

وتابع صابر أن محور الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد ومنه إلى شارع مصر والسودان.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود أحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للقادم من مناطق أرض المعارض ومتجه إلى مناطق شيراتون ومطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر، مضيفا أن الأوتوستراد يكون بديل جيد عن الكورنيش.