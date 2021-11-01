الرئيس السيسي يلتقى أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا على هامش قمة تغير المناخ

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلاسجو، مع أمير قطر تميم بن حمد، وذلك على هامش قمة تغير المناخ

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر في جلاسجو

كما التقي الرئيس السيسى مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من المسئولين، وذلك بالتوازي مع انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو، حيث التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، كما التقى مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جلاسجو.

كما تضمن نشاط الرئيس، لقاء لقاء الفتاح السيسي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه مساء، الأحد، بمقر إقامته في المملكة المتحدة، مع المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ المستشار النمساوي على توليه منصبه مؤخراً، ومؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في شتى المجالات، خاصةً التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك في اطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتي انعكست في تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة .

من جانبه؛ أكد المستشار النمساوي تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.