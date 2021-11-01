الرئيس السيسي يلتقى رئيس أرمينيا والشيخ صباح الخالد الصباح فى جلاسجو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جلاسجو، مع الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا. كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى. الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية ارمينيا

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى

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