أمن الإسماعيلية: مهتز نفسي وراء مقتل عامل بالساطور وجرى ضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط مهتز نفسياً سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان، قام بالتعدي بساطور على عامل، ما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.
وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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