/659201/سحب-عينات-محصول-الموز-بكوم-حمادة-وتحليلها-بالمعمل-المركزى-للمبيدات

قامت لجنة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ، المكونة من المهندس محمد محمود أبو عاصى ، والمهندس سمير محمد أمين ، بمتابعة محصول الموز بمركز كوم حمادة ، بناء على تعليمات المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، رافق اللجنة المهندس منصور أمين غانم مدير إدارة المكافحة البستانية ، والمهندس حصافى الحسينى حرحش رئيس قسم المكافحة البستانية ، واستقبل اللجنة المهندس عبد السلام بسيونى مدير الإدارة الزراعية بكوم حمادة ، والذى كلف المهندس عبد الغفار عبد اللطيف أبو النجا رئيس قسم المكافحة البستانية بالإدارة الزراعية ، والمهندس نجيب احمد بدر ، والمهندس فرج على عز الدين مهندسى الرعاية البستانية بالمركز ، بالمرور على بساتين محصول الموز المنزرعة بنواحى البريجات ودمشلى وعلقام وذلك بحضور أصحاب المزارع المنزرعة ببساتين الفاكهة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سحب عينات محصول الموز بكوم حمادة وتحليلها بالمعمل المركزى للمبيدات

حيث تم اخذ العينات المطلوبة ، وتم سحب عينات للمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة من محصول الموز ، وذلك لتحليلها لمعرفة الأثر المتبقى من المبيدات حفاظا على الصحة العامة للإنسان بمحافظة البحيرة.

على جانب أخر شددالمهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالحيرة ، علي تكثيف المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر ، وحث المزارعين على زراعة المحصول لما له من عائد مادى مجزى بالإضافة الى سد الفجوة الغذائية منه ، حيث تم زراعة 33 ألف فدان عروه أولى وثانية وثالثه ، وجارى التعاقد مع بعض الشركات من قبل المزارعين .

زراعة 33 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عبد الغنى عمرو رئيس قسم المحاصيل السكرية بالمديرية ، والمهندس محمد غازى أخصائى المحصول ، والمهندس محمد طه مسئول المحاصيل السكرية بالإدارة الزراعية بايتاى البارود ، والمهندس احمد حمودة مدير جمعية كفر مساعد ، بالمرور على بعض المساحات وتلاحظ أن الكثافة النباتيه جيده ولا يوجد اى إصابات حشرية أو فطريه .

كما تم شرح بعض العمليات الزراعية للمزارعين الحاضرين وتنبه عليهم بعدم الإسراف فى عمليات الرى وضرورة المرور المستمر والمتابعة للمحصول ، لاكتشاف أية إصابة مبكرة ، لاتخاذ الإجراءات العلاجية مبكرا قبل تأثيرها سلبيا على المحصول