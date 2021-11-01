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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بسرعة حل اتحاد كرة القدم، موجهين هجوم حاد لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.

دوت الخليج

نواب يطالبون بحل اتحاد كرة القدم ويتهمون مجاهد بالغباء السياسي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية باتحاد كرة القدم، والذى بدأ منذ قليل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

قال النائب حسام عاشور: امتلك نادى خاص وعليه ملعب يضاهى أى ملعب بالجمهورية، والدليل أن جميع المنتخبات المصرية والعربية عسكرت عندى ولعبت على ملعبى".

هجوم حاد على أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومطالبات بالحل

وأضاف عاشور خلال كلمته بالاجتماع، كل اللاعبين في المنتخب المصرى كانوا يلعبون على ذلك الملعب، وبعد مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة بشأن مخالفات اتحاد الكرة، فوجئت بمنطقة الجيزة للرياضة، قادمة لعمل معاينة للملعب، متعمدة لتشريك الملعب، وقالت ان العارضة ناقصة سم ونص.

وطالب عاشور، بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة لمعاينة ملاعب الدرجة التانية والثالثة والرابعة.

وقال، عارفين مجاهد ابن مين في مصر ، وأضاف، "فينجادا، ليه علاقة شخصية مع مجاهد، وكل مدربي منتخبات مصر، بياخد جزء من المرتب المتعاقد عليه معاهم"

وقالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أحمد مجاهد، لديه غباء سياسى، بدليل ما قام به خلال اجتماع اللجنة الماضى.

وقالت، للأسف فهو لايحترم أهل بيته، وان شاء الله سيتم حل الاتحاد قريبا، من خلال الوزارة.

وقال النائب أسامة عبد العاطى، ان أحمد مجاهد، يتعامل في الاتحاد كصاحب عزبة، وهو أمر غير مقبول، ولابد من حل الاتحاد، متابعا، " الناس في القرى تقول لنا، نفسنا الاتحاد ده يمشى"

وأضاف، عبر السنوات الماضية، لم نرى أي إنجازات للاتحاد.