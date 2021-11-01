/659235/تشكيل-المصري-لمواجهة-سموحة-بالجولة-الثانية-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة المصري البورسعيدي وسموحة في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الفريقين عن تشكيل كل منها للقاء اليوم قبل انطلاق المباراة بلحظات، والتي شهدت على العديد من التغيرات من قبل الجهازين الفنيين.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عمرو موسمى – واحمد علاء – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – الياس الجلاصي – حسن على.

خط الهجوم: محمد عنتر – زياد فرج – اوستن أموتوز.

تشكيل سموحة لمواجهة المصري:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود عزت ،رجب نبيل ، أحمد بيكهام ،محمد شكرى.

خط الوسط: حليمو ، كناريا ، صديق اوجولا.

خط الهجوم: الكاسندر أمير عادل ، مروان حمدى، حسين فيصل

قائمة المصري لمواجهة سموحة:

وضمت قائمة الفريق البورسعيدى 21 لاعبا للمباراة، جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شوشة، أحمد شديد، وفي الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، علاء عطا، وكريم علاء، وإيزي إيمكيا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو، محمد عنتر، زيد فرج ، مصطفى سلطان، وخط الهجوم: أوستم أوموتو، حسين رجب.

نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح غزل المحلة سجل التهديف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، عن طريق هشام عادل.

وعاد المصري البورسعيدي في نتيجة المباراة في انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق محمد عنتر.