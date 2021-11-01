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دوت الخليج

النائبة مي رشدي: التعديلات علي قانون الإرهاب هامة وتحافظ علي استقرار الوطن

واضافت رشدي، خلال كلمتها في الجلسة العامة، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدماء الشهداء حققت انجازاً يدعو للفخر، لافتة إلي أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منذ سنوات وهو عدو غير تقليدي وشرس.

مي رشدي: يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطننا ونقر تشريعات

واوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطننا ونقر تشريعات وقوانين من شأنها التصدي لهذا العدو ونقضي عليه موكدة هذه التعدبلات نصت علي قرار رئيس الجمهورية باتخاذ بعض التدابير في بعض المناطق لموجهة الجرائم الإرهابية علي الجهة المختصة باصدار القرارات المنفذة ومتابعة تنفيذها.

وتابعت أن هذا الإنجاز الذي تحقق يضعنا أمام مسئولية أن يعمل الجميع في مكانه ويقوم بدوره في هذه الحرب المقدسة.