/659238/النائبة-مي-رشدي-التعديلات-علي-قانون-الإرهاب-هامة-وتحافظ-علي-استقرار-الوطن
قالت النائبة مي أسامة رشدي، إن التعديلات علي قانون الإرهاب هامة وتحافظ علي استقرار الوطن وترسيخ الأمن.
دوت الخليج
النائبة مي رشدي: التعديلات علي قانون الإرهاب هامة وتحافظ علي استقرار الوطن
واضافت رشدي، خلال كلمتها في الجلسة العامة، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدماء الشهداء حققت انجازاً يدعو للفخر، لافتة إلي أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب منذ سنوات وهو عدو غير تقليدي وشرس.
مي رشدي: يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطننا ونقر تشريعات
واوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب علينا كنواب في البرلمان أن ندعم وطننا ونقر تشريعات وقوانين من شأنها التصدي لهذا العدو ونقضي عليه موكدة هذه التعدبلات نصت علي قرار رئيس الجمهورية باتخاذ بعض التدابير في بعض المناطق لموجهة الجرائم الإرهابية علي الجهة المختصة باصدار القرارات المنفذة ومتابعة تنفيذها.
وتابعت أن هذا الإنجاز الذي تحقق يضعنا أمام مسئولية أن يعمل الجميع في مكانه ويقوم بدوره في هذه الحرب المقدسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة مي رشدي: التعديلات علي قانون الإرهاب هامة وتحافظ علي استقرار الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.